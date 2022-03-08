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Путин отрицает, что отправил воевать в Украину срочников и резервистов

Автор: Роман Мирончук

Президент России Владимир Путин заявил, что на войне в Украине якобы нет и не будет срочников и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на встрече с женщинами в преддверии 8 марта.

"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные", - заявил глава страны-агрессора.

Отметим, что ранее Путин говорил, о том, что западные СМИ только нагнетают обстановку и совершать нападение на Украину Россия не планирует, после чего развязал войну без какого-либо предупреждения.

Украинские военные уже много задержали солдат вражеской армии, которые оказались срочниками.

Напомним, пленный солдат-срочник из Екатеринбурга рассказал, что их направили на "учения" и при этом отобрали мобильные телефоны. Солдатам обещали победный марш и скорейшее возвращение домой.

Мы также писали о том, что российские оккупанты сдались в плен под Николаевом и записали видеообращение к своим родным в РФ. На кадрах один из российских военных говорит: "Мама, забери меня отсюда! Мы тут мирных жителей убиваем!".

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Владимир ПутинВойна России против Украины