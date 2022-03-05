Плен вместо победного марша: прозрение очередного российского оккупанта

Очередной российский оккупант, попавший в плен, рассказывает, какие приказы отдавались его подразделению перед вторжением в Украину, и как проходило продвижение вглубь украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса очередного российского оккупанта, попавшего в украинский плен.

Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга рассказывает, что их направили на "учения" и при этом отобрали мобильные телефоны. Солдатам обещали победный марш и скорейшее возвращение домой. Но вместо этого российские оккупанты получают в Украине смерть или плен и позор за причастность к преступлениям против человечества.

"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят", - говорит российский солдат в плену.



СБУ продолжает документировать показания пленного российского солдата для Гааги. Российские оккупанты ответят за каждый разрушенный дом, за каждую утраченную жизнь.