Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение Государственной думы о признании "ЛНДР". Российский лидер заявил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Я (Путин - ред.) буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Прежде всего исходя из нереализованных возможностей минских соглашений", - сказал президент России.

В ходе пресс-конференции Шольц, отвечая на вопрос о вводе войск в НАТО в Югославию, сказал, что это было сделано под угрозой геноцида. После этого Путин заявил, что происходящее сегодня на Донбассе это и есть якобы "геноцид".