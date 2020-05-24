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В прокуратуре назвали подозрения, которые объявили Поклонской

Новости » Политика     24.05.2020 - 20:39
В прокуратуре назвали подозрения, которые объявили Поклонской
Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)

Поклонскую подозревают в совершении преступлений по 3 статьям

В прокуратуре Автономной Республики Крым рассказали, по каким статьям были объявлены подозрения депутату Госдумы России Наталье Поклонской. После аннексии полуострова Поклонская возглавляла оккупационную "прокуратуру Крыма".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры АРК, Поклонской были объявлены 3 подозрения. Также она фигурирует и в других уголовных делах, по которым ей подозрения не предъявлялись.

В частности, Поклонской были объявлены подозрения по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Одно из подозрений касается так называемого "дела крымских террористов", по котором в 2014 году были задержаны и приговорены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Напомним, прокуратура АРК намерена использовать недавнее интервью Поклонской для издания Дмитрия Гордона в уголовном производстве против нее.

Также РБК-Украина писало, что Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на оккупированном полуострове.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КрымНаталья Поклонская
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