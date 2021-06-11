В Украине завершили расследование о госизмене Аксенова, Константинова и Поклонской
Украина завершила расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены, совершенной восемью бывшими высокопоставленными чиновниками Автономной Республики Крым. В деле фигурирует так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Бывшим высокопоставленным чиновникам автономии инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене и создании преступной организации.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемые в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию, участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.
Как рассказал РБК-Украина информированный источник, речь идет о:
- Сергее Аксенове - бывшем депутате Верховной рады АР Крым, "голове" так называемого "Совета министров Республики Крым";
- Владимире Константинове - бывшем главе Верховной рады АР Крым, "голове" так называемого "Государственного совета Республики Крым";
- Наталье Поклонской - бывшем прокуроре отдела Генеральной прокуратуры Украины, "прокуроре" так называемой Республики Крым.
- Юрие Дойникове - городском голове Севастополя;
- Сергее Абисове - бывшем начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского ГУ МВД Украины в АР Крым, "министре внутренних дел" так называемой Республики Крым;
- Викторе Мельниченко - бывшем начальнике штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, "начальнике" "Пограничной службы" так называемой Республики Крым;
- Рустаме Темиргалиеве - бывшем депутате Верховной рады АР Крым, "первом заместителе главы Совета министров" так называемой Республики Крым;
- Петре Зиме - бывшем начальнике управления СБУ в Севастополе, "начальнике" так называемого "ФСБ по Республике Крым".
Напомним, до этого РБК-Украина писало, что украинские правоохранители объявили подозрение советнику главы Минобороны России. Российского чиновника подозревают в причастности к оккупации Крыма.