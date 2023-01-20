Путін оточив себе людьми з позаминулого покоління, що ослаблює РФ та її армію, - Юсов

Російський диктатор Володимир Путін оточив себе людьми з позаминулим мисленням, що послаблюють саму Росію та її армію.

"Чим успішніші дії українських сил оборони, чим інтенсивніше звільняються наші території та чим більше гине росіян, тим більше посилюватимуться суперечності всередині цієї "банки з павуками", які називають вежами Кремля чи кремлівською верхівкою", - зазначив Юсов.

Коментуючи боротьбу між кланами у Кремлі, він акцентував, що Суровікін, Пригожин і Кадиров, що певний час були в фаворі у диктатора, посуваються з цих позицій, принаймні публічно. Назад повертаються начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов, якого Путін нещодавно призначив командувати окупаційними військами в Україні замість Суровікіна, та міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Але зрештою навіть ці зміни, сам факт цих чергових змін послаблює російську армію, тому що коли ми говоримо про Герасимова, ми говоримо про людину позаминулого покоління, людину вже у глибокому віці, яка вочевидь не може говорити про якісь інноваційні підходи, сучасні підходи. І там уся команда така, Путін себе оточує приблизно ось такими пенсіонерами, які дивляться в минуле, а не в майбутнє", - пояснив представник ГУР.

Юсов прогнозує, що конфлікти в оточенні Путіна продовжуватимуться.

"Адже якщо Суровікін і Пригожин, справжні злочинці, які колосальними втратами і ресурсами все ж таки могли показати бодай якісь результати, натомість найбільші досягнення того ж Герасимова переважно у теоретичній площині - у вигляді книжок або провального початку "СВО" проти України", - констатував Юсов.