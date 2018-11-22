Климкин анонсировал "нормандскую встречу" в Берлине на следующей неделе

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр заявил, что Россия сознательно пытается блокировать введение миротворческой миссии на Донбассе

В Берлине на следующей неделе пройдет встреча в "нормандском формате" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью главы МИД "Укринформу".

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - рассказал Климкин в ходе рабочего визита в Австрию.

Он добавил, что проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.

"Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке впихнуть потом российский протекторат в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивные переговоры, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", - заявил Климкин.

Напомним, 21 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин с канцлером Австрии Себастьяном Курцом обсудили вопросы политики Евросоюза в отношении РФ вследствие российской агрессии против Украины.