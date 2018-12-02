Порошенко: Украина готова к нормандскому формату для деэскалации ситуации в море

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников

Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников, на которой будет требовать от России вернуть плененных военных, суда Военно-морских сил ВСУ, а также открыть Керченский пролив для прохода в украинские порты судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, предложение провести встречу в "Нормандском формате" на уровне политических советников предварительно было согласовано во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече в "Нормандском формате" на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - заявил президент в интервью France 24.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на встрече "нормандской четверки" стороны обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе и освобождения политических заключенных.

Как известно, вчера в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.