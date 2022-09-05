Путин не отказался от своих планов, его цель - уничтожить Украину, - Климкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин не откажется от своих планов по уничтожению Украины.

Об этом в своей колонке для РБК-Украина пишет экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я думаю, что у Путина цели не изменятся. Для него это на сегодня - разрушить Украину как таковую. В голове Путина есть идея, что мы (украинцы, - ред.) такие же вроде как они, но какие-то неправильные", - написал Климкин.

При этом, подчеркнул экс-министр, президент РФ никогда не осознает, что у Украины совсем иной менталитет, а сама страна неизбежно станет частью Запада.

"Он не может такого допустить из-за идеологии, на которой построен весь его режим", - добавил Климкин.