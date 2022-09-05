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Путін не відмовився від своїх планів, його мета - знищити Україну, - Клімкін

Фото: колишній голова МЗС України Павло Клімкін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Російської Федерації Володимир Путін не відмовиться від своїх планів щодо знищення України.

Про це у своїй колонці для РБК-Україна пише екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я думаю, що у Путіна цілі не зміняться. Для нього це на сьогодні - зруйнувати Україну як таку. У голові Путіна є ідея, що ми (українці, - ред.) такі ж ніби як вони, але якісь неправильні", - написав Клімкін.

При цьому, наголосив екс-міністр, президент РФ ніколи не усвідомить, що Україна має зовсім інший менталітет, а сама країна неминуче стане частиною Заходу.

"Він не може такого допустити через ідеологію, на якій побудовано весь його режим", - додав Клімкін.

Як повідомлялося, буквально сьогодні голова Кремля Володимир Путін знову зробив цинічну заяву про Донбас під час візиту на Камчатку. Він також похвалив бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР", які воюють проти України.

А кілька днів тому, виступаючи на відкритому уроці перед школярами в Калінінграді, Путін завив, що в Україні нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує самій Росії. Його знищення є метою "спецоперації".

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Павло КлімкінВійна в Україні