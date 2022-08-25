Путин не отказался от плана захватить Украину, но хочет "переждать", - Пентагон
В Соединенных Штатах убеждены, что несмотря на полный провал в войне, президент РФ Владимир Путин не отказался от плана захвата большей части Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время брифинга.
По словам представителя Пентагона, российский диктатор также продолжает преследовать цель смены власти в Киеве.
"Сейчас стратегия Путина заключается в том, чтобы переждать украинцев. То есть усилить наступление, когда люди будут истощены от войны", - сказал Каль.
Замглавы Минобороны США добавил, что касается Европы, то Путин ждет, когда там устанут от высоких цен на энергоносители.
Напомним, ранее было раскрыто содержание нового пакета военной помощи Украине на рекордные почти 3 млрд долларов.
Как считают в Пентагоне, благодаря военным поставкам Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО.
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