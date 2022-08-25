Путін не відмовився від плану захопити Україну, але хоче "перечекати", - Пентагон

У Сполучених Штатах переконані, що незважаючи на повний провал у війні, президент РФ Володимир Путін не відмовився від плану захоплення більшої частини України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час брифінгу.

За словами представника Пентагону, російський диктатор також продовжує переслідувати мету зміни влади у Києві.

"Зараз стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати українців. Тобто посилити наступ, коли люди будуть виснажені від війни", - сказав Каль.

Заступник глави Міноборони США додав, що стосується Європи, то Путін чекає, коли там втомляться від високих цін на енергоносії.