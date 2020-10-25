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Путин отказался отвечать на вопрос о выплатах Байдену

Воскресенье 25 октября 2020 13:36
Путин отказался отвечать на вопрос о выплатах Байдену
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о выплатах кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену. Ранее такое обвинение выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Об этом Путин сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Без комментариев", - ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он заявил, что на территории России нет интересов сына Джо Байдена - Хантера.

"Это нас вообще не касается - это касается американцев и украинцев", - сказал он.

Путин заявил о существовании в Украине как минимум одной компании, работавшей в нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден "фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал".

"Но я не вижу здесь никакого криминала - во всяком случае, нам об этом ничего не известно", - сказал Путин.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп заявил, заявил, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден получил от РФ 3,5 млн долларов и должен объяснить их происходжение.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

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