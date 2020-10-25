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Путін відмовився відповідати на питання про виплати Байдену

Неділя 25 жовтня 2020 13:36
Путін відмовився відповідати на питання про виплати Байдену
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Президент РФ Володимир Путін відмовився відповідати на питання про виплати кандидату в президенти США від Демократичної партії Джо Байдену. Раніше таке звинувачення висунув американський президент Дональд Трамп.

Про це Путін сказав в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1".

"Без коментарів", - відповів Путін на відповідне запитання журналіста.

При цьому він заявив, що на території Росії немає інтересів сина Джо Байдена - Хантера.

"Це нас не стосується - це стосується американців і українців", - сказав він.

Путін заявив про існування в Україні як мінімум однієї компанії, що працювала в нафтогазовій галузі, яку Хантер Байден "фактично очолював і, судячи з усього, непогано заробляв".

"Але я не бачу тут ніякого криміналу - в усякому разі, нам про це нічого не відомо", - сказав Путін.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп заявив, заявив, що кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден отримав від РФ 3,5 млн доларів і повинен пояснити їх походження.

Зазначимо, що президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

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