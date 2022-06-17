ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін відмовився назвати "червоні лінії" у війні проти України

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 17 червня 2022 19:28
Путін відмовився назвати "червоні лінії" у війні проти України Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент РФ Володимир Путін відмовився відповідати на питання про "червоні лінії" у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"А що стосується "червоних ліній", це, дозвольте, я залишу при собі, тому що це з нашого боку означатиме досить жорсткі дії щодо "центрів прийняття рішень"", - сказав він.

Путін заявив, що за "червоні лінії" відповідає військово-політичне керівництво країни.

Нагадаємо, Путін заявив, що РФ нікому не загрожує ядерною зброєю.

Крім того, президент Росії назвав причину війни проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація Володимир Путін
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска