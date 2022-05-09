Путин не оставляет нам другого выбора: Шольц о поставках вооружения Украине
Германия и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну во время российской агрессии. Президент Российской Федерации Владимир Путин не оставил другого выбора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца во время выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.
"Владимир Путин не оставляет нам другого выбора", - сказал Шольц.
По словам канцлера, Германия и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с Российской Федерацией.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Шольца, Украина победит в войне против России как свобода и безопасность одержали победу над насилием во время Второй мировой войны.
Тем временем Германия планирует передать нашей стране семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые будут бонусом к пяти, которые пообещали Нидерланды. Также правительство страны может направить в Украину радарную систему Cobra, которая позволит повысить точность стрельбы вышеупомянутых гаубиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.