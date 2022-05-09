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Путин не оставляет нам другого выбора: Шольц о поставках вооружения Украине

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 17:26
Путин не оставляет нам другого выбора: Шольц о поставках вооружения Украине Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну во время российской агрессии. Президент Российской Федерации Владимир Путин не оставил другого выбора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца во время выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

"Владимир Путин не оставляет нам другого выбора", - сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с Российской Федерацией.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Шольца, Украина победит в войне против России как свобода и безопасность одержали победу над насилием во время Второй мировой войны.

Тем временем Германия планирует передать нашей стране семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые будут бонусом к пяти, которые пообещали Нидерланды. Также правительство страны может направить в Украину радарную систему Cobra, которая позволит повысить точность стрельбы вышеупомянутых гаубиц.

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