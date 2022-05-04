Берлин хочет поставить Украине суперрадары Cobra, - Welt

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt .

Как отмечают источники издания, Украина сначала просила поставить 40 систем Cobra. В Германии же имеются 19 систем, что позволило бы выделить нашей стране от 3 до 5 единиц техники. Эксперты военной отрасли оценивают стоимость системы в 50 млн евро.

Радарная технология от COBRA является системой артиллерийской разведки, которая позволяет обнаруживать гаубицы и минометы калибра 80 мм.

Изначально система была разработана в сотрудничестве между Германией, Францией и Британией, а сегодня ее продает франко-немецкое предприятие. Радар способен обнаружить 40 огневых позиций за две минуты.

Пакет предложений для Украины, который должен быть утвержден в ближайшее время, будет содержать большее количество радаров Spexer и камер Nightowl, которые смогут доставить в короткий срок.