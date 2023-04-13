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Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича, - Bloomberg

Фото: журналіст WSJ Еван Гершкович
Автор: Антон Малиновський

Російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Співрозмовники агентства заявили, що ініціатива затримання журналіста походила від вищих посадових осіб російських спецслужб, а остаточне рішення приймав Путін. На думку опитаних джерел, це рішення свідчить про те, що в Кремлі стає все більше прихильників жорсткого курсу, направленого на протистояння з США.

Глава Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова сказала агентству заявила, що ця подія є "тривожним дзвінком" не тільки для США, але і для всього Заходу.

"Це свідчить про те, що, на думку Путіна, повернення до стабільних і надійних стосунків немає", - сказала Полякова.

Видання припускає, що росіяни можуть спробувати обміняти Гершковича на бізнесмена
Bloomberg припускає, що російська влада може спробувати обміняти Евана Владислава Клюшина, який у США був визнаний винним у зламах комп'ютерних мереж компаній та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal наприкінці березня затримала у Єкатиренбурзі ФСБ Росії і звинуватила його у шпигунстві.

Після цього Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

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The Wall Street Journal