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Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича, - Bloomberg

Фото: журналист WSJ Эван Гершкович
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники агентства заявили, что инициатива задержания журналиста происходила от высших должностных лиц российских спецслужб, а окончательное решение принимал Путин. По мнению опрошенных источников, это решение свидетельствует о том, что в Кремле становится все больше поклонников жесткого курса, направленного на противостояние с США.

Глава Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова сказала агентству, что это событие является "тревожным звонком" не только для США, но и для всего Запада.

"Это говорит о том, что, по мнению Путина, возвращения к стабильным и надежным отношениям нет", - сказала Полякова.

Издание предполагает, что россияне могут попытаться обменять Гершковича на бизнесмена.
Bloomberg предполагает, что российские власти могут попытаться обменять Эвана Владислава Клюшина, который в США признан виновным в изломах компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов.

Напомним, журналиста The Wall Street Journal в конце марта задержала в Екатиренбурге ФСБ России и обвинила его в шпионаже.

После этого Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

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The Wall Street Journal