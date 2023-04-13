Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича, - Bloomberg

Собеседники агентства заявили, что инициатива задержания журналиста происходила от высших должностных лиц российских спецслужб, а окончательное решение принимал Путин. По мнению опрошенных источников, это решение свидетельствует о том, что в Кремле становится все больше поклонников жесткого курса, направленного на противостояние с США.

Глава Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова сказала агентству, что это событие является "тревожным звонком" не только для США, но и для всего Запада.

"Это говорит о том, что, по мнению Путина, возвращения к стабильным и надежным отношениям нет", - сказала Полякова.

Издание предполагает, что россияне могут попытаться обменять Гершковича на бизнесмена.

Bloomberg предполагает, что российские власти могут попытаться обменять Эвана Владислава Клюшина, который в США признан виновным в изломах компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов.