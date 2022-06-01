Путин ошибся, США продолжат защиту Украины от нового нападения, - Байден

Цель США в Украине проста и заключается в том, чтобы страна стала демократической и способной защититься от новой агрессии России. При этом Вашингтон не желает войны с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью президента США Джо Байдена для газеты New York Times .

Байден подчеркнул, что если страны НАТО не будут подвергаться нападению, то США не будут напрямую вмешиваться в войну.

"Мы действовали быстро, чтобы послать Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать самую сильную позицию за столом переговоров. Именно поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений в Украине" - написал он.

Байден отметил, что свободный мир и другие страны во главе с США встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

"Американцы будут придерживаться курса с украинским народом, потому что мы понимаем, что свобода не является бесплатной. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы пытались запугивать и угнетать невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибался. Если он ожидает, что мы дрогнем или сломаемся в ближайшие месяцы, он в равной степени ошибается", - добавил он.

Байден также подтвердил отсутствие у США планов оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на уступки России.

Напомним, Байден утвердил передачу Украине передовых ракетных систем, которые способны точно поражать российские цели на большом расстоянии. Предполагается, что ракетные установки войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 700 млн долларов, который будет обнародован в среду.

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