ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін помилився, США продовжать захист України від нового нападу, - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 01 червня 2022 06:36
Путін помилився, США продовжать захист України від нового нападу, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мета США в Україні проста і полягає в тому, щоб країна стала демократичною і здатною захиститися від нової агресії Росії.При цьому Вашингтон не бажає війни із Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю президента США Джо Байдена для газети New York Times.

Байден підкреслив, що якщо країни НАТО не будуть піддаватися нападу, то США не будуть безпосередньо втручатися в війну.

"Ми діяли швидко, щоб послати Україні значну кількість озброєнь і боєприпасів, щоб вона могла битися на полі бою і займати найсильнішу позицію за столом переговорів. Саме тому я вирішив, що ми надамо українцям більш просунуті ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм більш точно завдавати ударів по ключових цілях на полях битв в Україні" - написав він.

Байден зазначив, що вільний світ та інші країни на чолі з США стали на бік України, надаючи безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

"Американці будуть дотримуватися курсу з українським народом, тому що ми розуміємо, що свобода не є безплатною. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи намагалися залякати і пригнічувати невинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такої міри єдності або сили нашої відповіді. Він помилявся. Якщо він очікує, що ми здригнемося або зламаємося в найближчі місяці, він в рівній мірі помиляється", - додав він.

Байден також підтвердив відсутність у США планів чинити тиск на Україну, щоб вона пішла на поступки Росії.

Нагадаємо, Байден затвердив передачу Україні передових ракетних систем, які здатні точно вражати Російські цілі на великій відстані. Передбачається, що ракетні установки увійдуть в новий пакет військової допомоги на суму в 700 млн доларів, який буде оприлюднений в середу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Нулі на АЗС. Коли в Україні закінчиться дефіцит бензину і "дизеля"
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Нулі на АЗС. Коли в Україні закінчиться дефіцит бензину і "дизеля"