Путін онлайн дивився, як горіли літаки РФ: у Кремлі відреагували на операцію "Павутина"

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував серію вибухів, що прогриміли російськими регіонами після масштабної спецоперації СБУ "Павутина" по літаках.

Про це заявив речник російського диктатора, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ТАСС".

Пєсков заявив, що Володимир Путін отримував інформацію про інциденти в режимі онлайн.

За його словами, розслідування вже розпочав слідчий комітет Росії, а також з відповідною заявою виступило Міністерство оборони РФ.

"Ми говорили, що президент отримував інформацію в режимі онлайн. Це перше. Ви знаєте, що йде слідство, яке розпочав Слідчий комітет РФ. І було також відповідне звернення Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони", — сказав Пєсков.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про масштабну операцію СБУ, внаслідок якої були підірвані ключові військові об'єкти на території РФ.