Путин онлайн смотрел, как горели самолеты РФ: в Кремле отреагировали на операцию "Паутина"
Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал серию взрывов, прогремевшую российскими регионами после масштабной спецоперации СБУ "Паутина" по самолетам.
Об этом заявил спикер российского диктатора, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС".
Песков заявил, что Владимир Путин получал информацию об инцидентах в режиме онлайн.
По его словам, расследование уже начал следственный комитет России, а также с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны РФ.
"Мы говорили, что президент получал информацию в режиме онлайн. Это первое. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. И было также соответствующее обращение Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны", - сказал Песков.
Отметим, что накануне стало известно о масштабной операции СБУ, в результате которой были взорваны ключевые военные объекты на территории РФ.
Спецоперация СБУ
Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам.
Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.
Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
В СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.
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