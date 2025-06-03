Путин онлайн смотрел, как горели самолеты РФ: в Кремле отреагировали на операцию "Паутина"

Об этом заявил спикер российского диктатора, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС".

Песков заявил, что Владимир Путин получал информацию об инцидентах в режиме онлайн.

По его словам, расследование уже начал следственный комитет России, а также с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны РФ.

"Мы говорили, что президент получал информацию в режиме онлайн. Это первое. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. И было также соответствующее обращение Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны", - сказал Песков.

Отметим, что накануне стало известно о масштабной операции СБУ, в результате которой были взорваны ключевые военные объекты на территории РФ.