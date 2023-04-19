Путін на окупованих територіях шукав потенційних винних в успіху ЗСУ, - ISW

Візит президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованих регіонів України, ймовірно, був спрямований на публічне виявлення потенційних винних у разі успіху настання ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоби обговорити ситуацію на Луганському напрямку. Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна — як командира, який курирує Луганський напрямок, щоб у разі провалу звинуватити їх у успішному контрнаступі ЗСУ.

Путін вислухав доповіді командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача групою військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників про ситуацію на південній частині фронту.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що російські пропагандисти вранці прозвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України.

Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, диктатор, у рамках свого так званого "візиту" в окупацію, наостанок насолодився злочинами "своїх".

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