Путін на окупованих територіях шукав потенційних винних в успіху ЗСУ, - ISW

Візит президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованих регіонів України, ймовірно, був спрямований на публічне виявлення потенційних винних у разі успіху настання ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Путін вислухав доповіді командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача групою військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників про ситуацію на південній частині фронту.
Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоби обговорити ситуацію на Луганському напрямку. Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна — як командира, який курирує Луганський напрямок, щоб у разі провалу звинуватити їх у успішному контрнаступі ЗСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що російські пропагандисти вранці прозвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України.
Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, диктатор, у рамках свого так званого "візиту" в окупацію, наостанок насолодився злочинами "своїх".
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