Трамп оцінив ідею триденного перемир'я від Путіна у війні проти України

Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо триденного перемир'я не така вже і тривала, але це " дуже багато".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами Трамп нагадав про великі втрати як Росії, так і України на полі бою.

"Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали", - заявив Трамп, згадавши, що до цього ніхто три роки не розмовляв із Путіним.

Він все ще вважає, що війна Росії проти України не мало б статись.

"Ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся реальну кількість загиблих. Набагато більше. У багато разів більше, я вважаю, - сказав Трамп.

Нове "перемир'я" від Путіна

Нещодавно Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".

Воно нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню "хоч відсьогодні", але у випадку, якщо РФ готова робити дзеркальні кроки.

У відповідь спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що триденне перемир'я Путіна нібито є "перевіркою готовності Києва" до довгострокового миру.