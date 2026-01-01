Путін оголосив 2026-й "роком єдності народів Росії": у ISW проаналізували його заяву

Путін описав росіян як "одну велику родину" і звернувся до "традицій, віри та пам'яті" як до об'єднуючих характеристик.

Диктатор підкреслив, що російський народ об'єднаний "безкорисливою і відданою любов'ю" до Росії та підтримкою військових дій РФ.

У ISW зазначили, що розповіді Путіна про Росію як багатоетнічну і багаторелігійну державу, народ якої об'єднує спільна любов до Російської Федерації, суперечать ксенофобським поглядам російської ультранаціоналістичної спільноти - однієї з основних груп підтримки диктатора, яка палко підтримує військові дії й виступає за Росію, орієнтовану на етнічну російську ідентичність і Російську православну церкву (РПЦ).

"Путін, зокрема, продовжує схилятися до концепції громадянського націоналізму, яка більше відповідає радянському ідеалу, ніж християнському націоналізму російських ультранаціоналістів, і 19 грудня підкреслив, що Рік єдності народів Росії у 2026 році має особливе значення в умовах війни", - підкреслили аналітики.