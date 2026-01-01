Путин объявил 2026-й "годом единства народов России": в ISW проанализировали его заявление

Путин описал россиян как "одну большую семью" и обратился к "традициям, вере и памяти" как к объединяющим характеристикам.

Диктатор подчеркнул, что российский народ объединен "бескорыстной и преданной любовью" к России и поддержкой военных действий РФ.

В ISW отметили, что рассказы Путина о России как многоэтническом и многорелигиозном государстве, народ которого объединяет общая любовь к Российской Федерации, противоречат ксенофобским взглядам российского ультранационалистического сообщества - одной из основных групп поддержки диктатора, которая горячо поддерживает военные действия и выступает за Россию, ориентированную на этническую русскую идентичность и Русскую православную церковь (РПЦ).

"Путин, в частности, продолжает склоняться к концепции гражданского национализма, которая больше соответствует советскому идеалу, чем христианскому национализму российских ультранационалистов, и 19 декабря подчеркнул, что Год единства народов России в 2026 году имеет особое значение в условиях войны", - подчеркнули аналитики.