Путин объявил 2026-й "годом единства народов России": в ISW проанализировали его заявление

Российский диктатор Владимир Путин в своем ежегодном новогоднем обращении официально объявил 2026-й "годом единства народов России".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Путин описал россиян как "одну большую семью" и обратился к "традициям, вере и памяти" как к объединяющим характеристикам.
Диктатор подчеркнул, что российский народ объединен "бескорыстной и преданной любовью" к России и поддержкой военных действий РФ.
В ISW отметили, что рассказы Путина о России как многоэтническом и многорелигиозном государстве, народ которого объединяет общая любовь к Российской Федерации, противоречат ксенофобским взглядам российского ультранационалистического сообщества - одной из основных групп поддержки диктатора, которая горячо поддерживает военные действия и выступает за Россию, ориентированную на этническую русскую идентичность и Русскую православную церковь (РПЦ).
"Путин, в частности, продолжает склоняться к концепции гражданского национализма, которая больше соответствует советскому идеалу, чем христианскому национализму российских ультранационалистов, и 19 декабря подчеркнул, что Год единства народов России в 2026 году имеет особое значение в условиях войны", - подчеркнули аналитики.
Напомним российский диктатор Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам в очередной раз сделал акцент на войне против Украины.
Нынешнее поздравление Путина длилось всего 3 минуты и 20 секунд. Традиционно первыми обращение увидели телезрители на Дальнем Востоке страны.
Во время своей речи диктатор РФ поздравил бойцов и командиров армии РФ, которые согласно его формулировке, "взяли на себя ответственность бороться за родную землю, за правду и справедливость".
Путин назвал их "героями" и заявил об их поддержке "словом и делом". Также он намекнул, что верит в якобы "победу" над Украиной.
При этом российский диктатор решил не упоминать потерь армии РФ, которые россияне понесли за 2025 год или же за все годы полномасштабной войны.
Также Путин повторил очередные фразы о "тысячелетней истории России".