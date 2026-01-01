ua en ru
Путін у новорічному зверненні розмріявся про "перемогу" над Україною, не вказавши втрати РФ

Четвер 01 січня 2026 04:47
UA EN RU
Путін у новорічному зверненні розмріявся про "перемогу" над Україною, не вказавши втрати РФ Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Кремля Володимир Путін у своєму новорічному зверненні до росіян укотре зробив акцент на війну. Він натякнув на свої думки щодо України, але забув згадати головний момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, цього разу привітання Путіна з Новим роком тривало лише 3 хвилини і 20 секунд. Традиційно першими звернення побачили телеглядачі на Далекому Сході країни.

Під час своєї промови диктатор РФ окремо привітав бійців і командирів армії РФ, які згідно з його формулюванням, "взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю, за правду і справедливість".

Путін назвав їх так званими "героями" і заявив про їхню підтримку "словом і ділом". Також він натякнув, що вірить у нібито "перемогу" над Україною.

"Віримо у вас і нашу перемогу", - сказав він.

При цьому російський диктатор вирішив не згадувати втрат армії РФ, яких росіяни зазнали за 2025 рік або ж за всі роки повномасштабної війни.

В іншому текст звернення Путіна був цілком стандартним. Нічого особливого, чергові фрази про "тисячолітню історію Росії" та інше.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що російська армія щодня втрачає своїх солдатів і техніку у війні проти України. Лише за попередню добу, з 30 на 31 грудня, ворог втратив 1000 військових. Також ЗСУ знищили 33 артсистеми, 552 безпілотники та 127 одиниць автотехніки.

Крім того, 31 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки всього українські воїни знешкодили окупантів у 2025 році. За його словами, ворог втратив майже 420 тисяч військових.

