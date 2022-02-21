Путин официально признал "ЛДНР"

Сегодня Путин официально принял решение признать "ЛНР" и "ДНР".

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками", - заявил глава Кремля.

После этого Путин вместе с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" на заседании во вторник, 22 февраля.

Отметим, в мае 2014 года так называемая власть "ДНР" и "ЛНР" провела "голосование", по результатам которого объявила о независимости от Украины. Суверенитет "ЛНР" и "ДНР" признала лишь Южная Осетия, которая сама является непризнанным образованием.

Беларусь в раздумиях

Александр Лукашенко не исключил признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Решение может быть совместным со стороны России и Беларуси.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, признавая "ЛДНР", Россия повышает ставки. Так она выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.

Позиция Запада

Раньше у Байдена пригрозили России последствиями за признание "ЛДНР". Кроме того, глава Госдепартамента заявил, что признание независимости так называемых "республик" станет грубым нарушением международного права.

Отметим, Украина обратилась в Совбез ООН из-за того, что российская Государственная дума попросила президента Владимира Путина признать "республики" Донбасса.