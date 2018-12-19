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Путін схвалив проект військової доктрини союзу з Білоруссю

Новини » Політика    19.12.2018 - 18:42
Путін схвалив проект військової доктрини союзу з Білоруссю
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Раніше зазначений проект військової доктрини схвалила Рада міністрів Білорусі

Президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив проект військової доктрини союзу з Білоруссю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіційного інтернет-портала правової інформації РФ.

"Схвалити поданий урядом РФ проект воєнної доктрини Союзної держави. Вважати за доцільне затвердити воєнну доктрину Союзної держави постановою вищої державної Ради Союзної держави", - йдеться у відповідному розпорядженні Путіна.

За даними росЗМЫ, раніше зазначений проект військової доктрини схвалила Рада міністрів Білорусі і доручила внести документ на розгляд Радміну Союзної держави.

Як наголошується, військова доктрина розробляється у відповідності з пріоритетними напрямами та першочерговими завданнями подальшого розвитку Союзної держави на 2018-2022 роки, а прийняття її нової редакції "дасть можливість привести закони у сфері безпеки у відповідність з сучасною обстановкою в світі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2016 році Білорусь включила "кольорові революції" в список загроз відповідно до нової військової доктрини.

Відзначимо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації.

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