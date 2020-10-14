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Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19: третья на подходе

Москва , Среда 14 октября 2020 15:59
Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19: третья на подходе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 14 октября, президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. По его словам, также готовится регистрация третей вакцины.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона". Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина - центра им. Чумакова РАН", - сказал он.

Отметим, вакцина "Вектор" не прошла все необходимые испытания. После регистрации ее планируют испытать на 40 тысячах добровольцев, среди которых 150 человек в возрасте старше 60 лет.

По данным российских властей, эта вакцина якобы обладает "достаточно высоким уровнем безопасности".

Напомним, в начале августа в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.

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