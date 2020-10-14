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Путін оголосив про реєстрацію другої вакцини від COVID-19: третя на підході

Москва , Середа 14 жовтня 2020 15:59
Путін оголосив про реєстрацію другої вакцини від COVID-19: третя на підході
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

У середу, 14 жовтня, президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію другої російської вакцини від коронавірусу. За його словами, також готується реєстрація третин вакцини.

Про це пише російський "Інтерфакс".

"Новосибірський центр "Вектор" зареєстрував сьогодні другу російську вакцину проти коронавірусу "ЕпіВакКорона". Наскільки я знаю, у нас на підході ще третя вакцина - центру ім. Чумакова РАН", - сказав він.

Зазначимо, вакцина "Вектор" не пройшла всі необхідні випробування. Після реєстрації її планують випробувати на 40 тисячах добровольців, серед яких 150 осіб у віці старше 60 років.

За даними російської влади, ця вакцина нібито має "достатньо високий рівень безпеки".

Нагадаємо, на початку серпня в Росії зареєстрували першу вакцину від коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше у ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.

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