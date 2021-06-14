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Путин объяснил размещение российских войск возле границ Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин объяснил, почему к украинским границам стянули российские войска. По его словам, РФ проводит военные учения на своей территории.

Об этом он заявил в интервью NBC.

По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с Россией. Учения на Аляске, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?", - сказал президент РФ.

Он объяснил размещение войск у границ Украины проведением учений.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полный отвод российских войск не состоялся, и уровень военной угрозы остается высоким.

РБК-Украина писало, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админграницы с Крымом.

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться. Президент России ответил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

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Новости Украины Владимир ПутинвойскаРоссийская ФедерацияУкраинаВладимир Зеленский