Путин обвинил Украину в якобы подтягивании техники на Донбасс

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в подтягивании военнослужащих и военной техники на Донбасс. Он добавил, что часть американского контингента перебросили к южным границам РФ.

Об этом шла речь в его интервью телеканалу NBC, содержание которого приводит пресс-служба Кремля .

"Сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще - и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", - заявил он.

Путин добавил, что сейчас проходят учения из-за чего часть американских военных перебросили к южной границе РФ.

"А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?", - заявил он.