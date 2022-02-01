Путин обвинил НАТО в обмане насчет нерасширения на восток: "нас кинули"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО "дало обещание" не расширять Североатлантический Альянс на восток. Однако, по словам российского президента, Альянс обманул Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

"Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Балтии. Сказали одно, сделали другое. Как говорят у нас в народе, "кинули". Ну просто обманули", - заявил он.