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Путин обвинил НАТО в обмане насчет нерасширения на восток: "нас кинули"

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Вторник 01 февраля 2022 19:23
Путин обвинил НАТО в обмане насчет нерасширения на восток: "нас кинули" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО "дало обещание" не расширять Североатлантический Альянс на восток. Однако, по словам российского президента, Альянс обманул Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

"Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Балтии. Сказали одно, сделали другое. Как говорят у нас в народе, "кинули". Ну просто обманули", - заявил он.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности.

Добавим, что ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.

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