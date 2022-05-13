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Путин обсудил с Совбезом угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Пятница 13 мая 2022 14:21
Путин обсудил с Совбезом угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза. Поднял вопрос угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

"Состоялся обмен мнениями на тему решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и потенциальных угроз для безопасности России, возникающих в связи с этим", - заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Также министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал участников совещания относительно войны на территории Украины.

Сейчас подробности совещания неизвестны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО. Страны подадут свои заявки в течение ближайших дней. Россия тем временем угрожает "военными шагами".

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, территории Финляндии и Швеции станут возможными целями для военных РФ в случае вступления в НАТО.

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