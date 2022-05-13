Путін обговорив із Радбезом загрози від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів нараду з членами Радбезу. Порушив питання загрози від рішення Фінляндії й Швеції приєднатися до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"Відбувся обмін думками на тему рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і потенційних загроз для безпеки Росії, що виникають у зв'язку з цим", - заявив прессекретар президент Дмитро Пєсков. Також міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінформував учасників наради щодо війни на території України. Наразі подробиці наради невідомі.