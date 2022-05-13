Путін обговорив із Радбезом загрози від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Президент Російської Федерації Володимир Путін провів нараду з членами Радбезу. Порушив питання загрози від рішення Фінляндії й Швеції приєднатися до НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.
"Відбувся обмін думками на тему рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і потенційних загроз для безпеки Росії, що виникають у зв'язку з цим", - заявив прессекретар президент Дмитро Пєсков.
Також міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінформував учасників наради щодо війни на території України.
Наразі подробиці наради невідомі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія й Швеція готові вступити до НАТО. Країни подадуть свої заявки протягом найближчих днів. Росія тим часом погрожує "військовими кроками".
За словами першого зампостпреда Росії при ООН Дмитра Полянського, території Фінляндії й Швеції стануть можливими цілями для військових РФ у разі вступу до НАТО.
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