Путін обрав війну, проігнорувавши шанс на шляху до миру, - Британія в ООН

Посол Британії відзначив, що минулого тижня Росія двічі масовано атакувала Україну.

"Протягом трьох днів Росія запустила понад 900 безпілотників та ракет по українських містах, в результаті чого, як повідомляється, загинуло 30 людей та ще 150 отримали поранення", - сказав він.

Каріукі нагадав, що у ніч на 24 травня в Україні внаслідок атаки РФ загинуло троє дітей: 8-річний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман. Британський дипломат наголосив, що такі дії є яскравим нагадуванням про нагальну необхідність покласти край цій війні. Атаки Росії не лише продовжуються, а й посилюються.

"Як підтвердило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, лише за перші три місяці цього року загинуло 2641 цивільна особа. Це майже на 900 більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і на понад 600 більше, ніж на початку 2023 року", - додав Каріукі.

Він заявив, що збільшення кількості вбивств Росією є образою спільних цінностей людської гідності та миру, які президент Путін нібито поділяє, проте продовжує порушувати.

"Пріоритети Путіна демонструються часом. Ці атаки були здійснені через кілька днів після переговорів у Стамбулі, на яких Росія знову відмовилася погодитися на безумовне припинення вогню. Маючи ще одну можливість для суттєвого прогресу на шляху до миру, Путін обрав війну", - наголосив заступник постпреда Британії при ООН.

Посол Британії закликав Москву дотримуватися міжнародного права, включаючи Статут ООН, та припинити вбивства мирних жителів.