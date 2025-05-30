Путин выбрал войну, проигнорировав шанс на пути к миру, - Британия в ООН

Посол Великобритании отметил, что на прошлой неделе Россия дважды массированно атаковала Украину.

"В течение трех дней Россия запустила более 900 беспилотников и ракет по украинским городам, в результате чего, как сообщается, погибли 30 человек и еще 150 получили ранения", - сказал он.

Кариуки напомнил, что в ночь на 24 мая в Украине в результате атаки РФ погибли трое детей: 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман. Британский дипломат подчеркнул, что такие действия являются ярким напоминанием о настоятельной необходимости положить конец этой войне. Атаки России не только продолжаются, но и усиливаются.

"Как подтвердило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, только за первые три месяца этого года погиб 2641 гражданский. Это почти на 900 больше, чем за аналогичный период 2024 года, и более чем на 600 больше, чем в начале 2023 года", - добавил Кариуки.

Он заявил, что увеличение количества убийств Россией является оскорблением общих ценностей человеческого достоинства и мира, которые президент Путин якобы разделяет, однако продолжает нарушать.

"Приоритеты Путина демонстрируются порой. Эти атаки были осуществлены через несколько дней после переговоров в Стамбуле, на которых Россия снова отказалась согласиться на безусловное прекращение огня. Имея еще одну возможность для существенного прогресса на пути к миру, Путин выбрал войну", - отметил заместитель постпреда Великобритании при ООН.

Посол Великобритании призвал Москву соблюдать международное право, включая Устав ООН, и прекратить убийства мирных жителей.