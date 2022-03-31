Путин обостряет экономическую войну с Европой: в Чехии отреагировали на оплату газа рублями

Министр промышленности Чехии Юзеф Сикела заявил, что Европа не должна позволить себя шантажировать требованиями Владимира Путина оплачивать газ рублями. Он добавил, что глава Кремля обостряет экономическую войну с Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.