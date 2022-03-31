Путин обостряет экономическую войну с Европой: в Чехии отреагировали на оплату газа рублями
Министр промышленности Чехии Юзеф Сикела заявил, что Европа не должна позволить себя шантажировать требованиями Владимира Путина оплачивать газ рублями. Он добавил, что глава Кремля обостряет экономическую войну с Европой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
"Путин решил еще больше обострить экономическую войну с Европой... мы не можем помочь ему таким образом обойти антироссийские санкции, наоборот, мы должны требовать соблюдения действующих контрактов", - цитирует издание чешского министра.
По его словам, поставки газа из России в Чехию пока остаются стабильными.
Напомним, сегодня, 31 марта, Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях.
Отметим, от расчетов в российской валюте за газ уже отказались несколько европейских стран, включая Австрию, Болгарию и Великобританию.
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