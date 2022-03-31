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Путин обостряет экономическую войну с Европой: в Чехии отреагировали на оплату газа рублями

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Прага, Четверг 31 марта 2022 21:38
Путин обостряет экономическую войну с Европой: в Чехии отреагировали на оплату газа рублями Фото: флаг Чехии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр промышленности Чехии Юзеф Сикела заявил, что Европа не должна позволить себя шантажировать требованиями Владимира Путина оплачивать газ рублями. Он добавил, что глава Кремля обостряет экономическую войну с Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

"Путин решил еще больше обострить экономическую войну с Европой... мы не можем помочь ему таким образом обойти антироссийские санкции, наоборот, мы должны требовать соблюдения действующих контрактов", - цитирует издание чешского министра.

По его словам, поставки газа из России в Чехию пока остаются стабильными.

Напомним, сегодня, 31 марта, Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях.

Отметим, от расчетов в российской валюте за газ уже отказались несколько европейских стран, включая Австрию, Болгарию и Великобританию.

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