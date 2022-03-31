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Великобритания не планирует платить за российский газ в рублях, - Джонсон

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Великобритания, Четверг 31 марта 2022 18:35
Великобритания не планирует платить за российский газ в рублях, - Джонсон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что страна не будет платить за российский газ в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian.

Отметим, что президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ, согласно которому иностранные покупатели должны платить за российский газ в рублях с 1 апреля. В частности, контракты будут прекращены, если эти платежи не будут осуществлены.

Отвечая на вопрос, существуют ли обстоятельства, при которых Великобритания будет платить в рублях за российский газ, Борис Джонсон сказал: "Мы не будем этого делать".

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях.

Также мы писали, что цены на газ в Европе резко выросли после указа Путина о расчетах в рублях.

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