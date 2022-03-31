Великобритания не планирует платить за российский газ в рублях, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что страна не будет платить за российский газ в рублях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian.
Отметим, что президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ, согласно которому иностранные покупатели должны платить за российский газ в рублях с 1 апреля. В частности, контракты будут прекращены, если эти платежи не будут осуществлены.
Отвечая на вопрос, существуют ли обстоятельства, при которых Великобритания будет платить в рублях за российский газ, Борис Джонсон сказал: "Мы не будем этого делать".
Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях.
Также мы писали, что цены на газ в Европе резко выросли после указа Путина о расчетах в рублях.
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