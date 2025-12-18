Путін обізвав європейських політиків "свинями", - Reuters

Загрози Росії та позиція Путіна

На щорічній зустрічі Міністерства оборони президент Росії Володимир Путін підкреслив, що Москва просувається на всіх фронтах і буде домагатися своїх цілей або дипломатичним, або силовим шляхом.

"Якщо протилежна сторона та їхні іноземні покровителі відмовляться від предметних переговорів, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом", - заявив він.

Росія стверджує, що володіє контролем над приблизно 19% території України, включно з Кримом, частиною Донбасу, а також значними ділянками Херсонської та Запорізької областей.

При цьому Україна і більшість країн світу вважають ці території частиною української території.

Фінансування війни та плани на 2026 рік

Паралельно, міністр оборони Росії заявив, що у 2025 році на військові потреби витрачено 5,1% ВВП, а у 2026 році завдання - збільшити темпи наступу.

У світлі цих заяв європейські лідери підтверджують підтримку України та відкидають будь-які територіальні поступки Москві, підкреслюючи, що агресора не можна винагороджувати.

Звинувачення на адресу Європи

Путін звинуватив європейських політиків, яких назвав "молодими свинями", у штучному роздмухуванні істерії про "російську загрозу" і натякнув на можливість майбутнього удару по країнах НАТО.

Європейські лідери, своєю чергою, вказують на відсутність у Росії реальних намірів вести конструктивні переговори та попереджають про ризики подальшої ескалації у 2026 році.