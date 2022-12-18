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Путін обговорить з Лукашенком залучення Білорусі до війни проти України, - ЗСУ

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін обговорить з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком залучення Білорусі до війни проти України. Таким чином Білорусь може зважитися на наземне операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Наєв нагадав, що нещодавно глава Кремля провів службову нараду з керівництвом російської армії. Як сказав сам Путін, він розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

Ймовірно, на зустрічі у Мінську, яка відбудеться завтра, диктатор буде тиснути на Лукашенка, аби розвернути наземну операцію.

"Відразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом Республіки Білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", - сказав Наєв.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Олександром Лукашенком.

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