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Путин обсудит с Лукашенко привлечение Беларуси к войне против Украины, - ВСУ

Фото: командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин обсудит с лидером белорусского режима Александром Лукашенко привлечение Беларуси к войне против Украины. Таким образом Беларусь может решиться на наземную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Наев напомнил, что недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством российской армии. Как сказал сам Путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

Вероятно, на встрече в Минске, которая состоится завтра, диктатор будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию.

"Сразу после этого он анонсировал вскоре встречу с руководством Республики Беларусь. На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - сказал Наев.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи с Александром Лукашенко.

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