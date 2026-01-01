Путин в новогоднем обращении размечтался о "победе" над Украиной, не упомянул потери РФ
Глава Кремля Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам в очередной раз сделал акцент на войну. Он намекнул на свои мысли по Украине, но забыл упомянуть главный момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, в этот раз поздравление Путина с Новым годом длилось всего 3 минуты и 20 секунд. Традиционно первыми обращение увидели телезрители на Дальнем Востоке страны.
В ходе своей речи диктатор РФ отдельно поздравил бойцов и командиров армии РФ, которые согласно его формулировке, "взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость".
Путин назвал их так называемыми "героями" и заявил об их поддержке "словом и делом". Также он намекнул, что верит в якобы "победу" над Украиной.
"Верим в вас и нашу победу", - сказал он.
При этом российский диктатор решил не упоминать потери армии РФ, которые россияне понесли за 2025 год или же за все годы полномасштабной войны.
В остальном текст обращения Путина был вполне стандартным. Ничего особенного, очередные фразы про "тысячелетнюю историю России" и прочее.
Потери армии РФ
Напомним, что российская армия ежедневно теряет своих солдат и технику в войне против Украины. Только за предыдущие сутки, с 30 на 31 декабря, враг потерял 1000 военных. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 552 беспилотника и 127 единиц автотехники.
Кроме того, 31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько всего украинские воины обезвредили оккупантов в 2025 году. По его словам, враг потерял почти 420 тысяч военных.