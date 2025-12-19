ua en ru
Соратник Путіна відкрито виступив проти війни з Україною, - The New York Times

Росія, П'ятниця 19 грудня 2025 02:45
UA EN RU
Соратник Путіна відкрито виступив проти війни з Україною, - The New York Times Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Соратник російського президента відмовився виконувати накази під час повномасштабного вторгнення в Україну, публічно демонструючи незгоду і пропонуючи альтернативні шляхи, включно з припиненням війни та реформами всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Відмова від наказів і наслідки

Дмитро Козак, колишній заступник глави адміністрації президента РФ, відмовився виконувати вказівки лідера країни на другий день вторгнення в Україну.

За інформацією The New York Times, Козак заявив, що готовий бути заарештованим або розстріляним, виявивши відкриту незгоду з цілями інвазії.

Розмова з Путіним проходила з увімкненим гучномовцем, що зробило інших високопоставлених чиновників свідками непокори.

Спроби дипломатичного врегулювання

Соратник російського лідера вже на початку вторгнення вів переговори про припинення вогню, включно з контактами з українськими та американськими представниками.

У січні 2022 року він брав участь у восьмигодинній зустрічі в Парижі, намагаючись знайти дипломатичне вирішення конфлікту.

Також Козак заздалегідь прогнозував негативні наслідки вторгнення, включно з можливим вступом Швеції та Фінляндії в НАТО, і попереджав про санкції та погіршення геополітичної позиції Росії.

Внутрішні реформи та економічна ініціатива

Після конфлікту Козак зберіг офіс в адміністрації президента, проте запропонував радикальні зміни всередині країни: завершення війни та проведення ліберальних реформ, включно з незалежністю судової системи.

Ці ініціативи суперечили планам російського керівництва та посилили напругу у відносинах із президентом.

Особиста безпека і статус

Попри незгоду, Козак продовжує залишатися в Москві, розраховуючи на особисті зв'язки та досвід роботи з російським лідером з 1990-х років як гарантію певної безпеки.

Нагадуємо, що Росія готує контакти зі США для уточнення, як змінився мирний план Дональда Трампа після його узгодження з Україною. При цьому прессекретар російського президента Дмитро Пєсков нагадав, що останніми тижнями американські перемовники на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом проводили консультації щодо цього плану.

Зазначимо, що російські військовополонені в Україні підготували відеозвернення до Володимира Путіна напередодні його "прямої лінії", яка запланована на п'ятницю, 19 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
