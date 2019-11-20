Путін: неузгоджені з "ДНР/ЛНР" закони заведуть ситуацію в глухий кут

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін нагадав, що закон про особливий статус погоджувався з ОРДЛО

Неузгоджені з самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками" українські закони заведуть ситуацію в глухий кут. Про це на інвестиційному форумі заявив президент Росії Володимир Путін.

Зокрема, Путін зазначив, що все частіше звучать тези про необхідність перегляду мінських угод.

"Що прийнятий закон про особливий статус Донбасу повинен бути замінений якимось іншим... Хочу звернути увагу, що попередній був узгоджений з Донбасом. Ніякі інші закони, неузгоджені з ЛНР і ДНР, працювати не будуть - вони тільки заведуть ситуацію в глухий кут", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше в Кремлі назвали закон про особливий статус Донбасу наріжним.

"Це такий наріжний закон, а головне, його потрібно погодити з" ДНР "і" ЛНР ", а до сих пір Київ виключає прямі контакти. Як вони будуть погоджувати, в якому форматі? Тобто тоді з'явиться більше питань", - заявив представник Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше також повідомлялося, що представники "ДНР" не хочуть нового закону про особливий статус Донбасу.