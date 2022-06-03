Путин несет ответственность за риск голода в Африке, а не Запад, - МИД Германии

Германия решительно осуждает попытку российского президента создать нарратив о том, что Запад несет ответственность за возникновение глобального продовольственного кризиса. Однако Владимир Путин и его вторжение в Украину несут ответственность за риск голода в Африке, а не Запад.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы должны подчеркнуть, что тот факт, что в некоторых частях мира существует риск голода, что некоторые страны отрезаны от экспорта зерна, является следствием агрессивной войны России, а не западных санкций", - заявил он.