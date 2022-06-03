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Путин несет ответственность за риск голода в Африке, а не Запад, - МИД Германии

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Берлин, Пятница 03 июня 2022 15:37
Путин несет ответственность за риск голода в Африке, а не Запад, - МИД Германии Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Германия решительно осуждает попытку российского президента создать нарратив о том, что Запад несет ответственность за возникновение глобального продовольственного кризиса. Однако Владимир Путин и его вторжение в Украину несут ответственность за риск голода в Африке, а не Запад.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы должны подчеркнуть, что тот факт, что в некоторых частях мира существует риск голода, что некоторые страны отрезаны от экспорта зерна, является следствием агрессивной войны России, а не западных санкций", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.

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Война в Украине Владимир Путин продовольственный кризис Германия
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