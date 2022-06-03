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Путін несе відповідальність за ризик голоду в Африці, а не Захід, - МЗС Німеччини

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Берлін, П'ятниця 03 червня 2022 15:37
Путін несе відповідальність за ризик голоду в Африці, а не Захід, - МЗС Німеччини Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина рішуче засуджує спробу російського президента створити наратив про те, що Захід несе відповідальність за виникнення глобальної продовольчої кризи. Однак Володимир Путін і його вторгнення в Україну несуть відповідальність за ризик голоду в Африці, а не Захід.

Про це заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми повинні підкреслити, що той факт, що в деяких частинах світу існує ризик голоду, що деякі країни відрізані від експорту зерна, є наслідком агресивної війни Росії, а не західних санкцій", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчу кризу.

За словами президента РФ Володимира Путіна, Росія готова деблокувати українські порти для експорту продовольства. Однак в ОБМІН вимагає від Заходу зняти санкції.

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Війна в Україні Володимир Путін продовольственный кризис Германия
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