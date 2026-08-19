Путін "не помітив" критичних наслідків атак України, але шкода є

Вплив атак на російську економіку

Під час засідання Ради з стратегічного розвитку в Кремлі Путін визнав, що систематичні удари по інфраструктурних та промислових об'єктах погіршують економічні показники РФ.

За його словами, на темпи зростання економіки впливають зовнішній тиск та постійні атаки на підприємства.

Попри намагання применшити масштаб руйнувань і заяви про "відсутність критичних наслідків", Путін підтвердив, що ці удари завдають реальної шкоди.

"Зрозуміло, що критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але шкоду вони нам, звісно, завдають, це очевидно. Ми це розуміємо, бачимо і знаємо", - заявив він.